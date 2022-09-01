«Челси» арендует Закарию у «Ювентуса» с правом выкупа за 30 млн фунтов

«Челси» арендует полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний хавбек близок к переходу в лондонский клуб.
Стороны согласовали аренду швейцарца с правом выкупа за 30 миллионов фунтов. «Челси» будет выплачивать всю зарплату игрока в этом сезоне, а в случае выкупа подпишет с ним пятилетний контракт.
Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн пишет, что Закария проходит медосмотр для «Челси» в Турине.
Закария перешел в «Юве» в январе этого года из «Боруссии» Менхенгладбах. Его статистика – здесь.