«Челси» арендует Закарию у «Ювентуса» с правом выкупа за 30 млн фунтов

«Челси» арендует полузащитника Дениса Закарию.

По информации инсайдера , 25-летний хавбек близок к переходу в лондонский клуб.

Стороны согласовали аренду швейцарца с правом выкупа за 30 миллионов фунтов. «Челси» будет выплачивать всю зарплату игрока в этом сезоне, а в случае выкупа подпишет с ним пятилетний контракт.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн пишет, что Закария проходит медосмотр для в Турине.

Закария перешел в «Юве» в январе этого года из «Боруссии» Менхенгладбах. Его статистика – здесь.