Брэйтуэйт перейдет в «Эспаньол» после расторжения контракта с «Барселоной»

Нападающий Мартин Брэйтуэйт перейдет в после расторжения контракта с «Барселоной».

В эти минуты форвард проходит медосмотр перед переходом в «Эспаньол». Бумаги, необходимые для расторжения контракта с «Барсой», он подпишет сегодня чуть позже, сообщает Фабрицио Романо.

Брэйтуэйт заключит с «Эспаньолом» контракт сроком до 2025 года.

К «Барселоне» форвард присоединился к феврале 2020 года. Его купили у «Леганеса» за 18 млн евро.

В составе «Барсы» датчанин провел 58 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Полную статистику 31-летнего форварда можно изучить здесь.