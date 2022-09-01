Менье – основной вариант «Барсы» на правый фланг обороны. Для трансфера клубу нужно расстаться с 3 игроками, «Боруссия» просит 15 млн евро

хочет подписать правого защитника Тома Менье.

По данным As, 30-летний футболист стал приоритетным вариантом «Барселоны» для усиления правого фланга обороны. Сейчас у него есть некоторое преимущество перед другими кандидатами, которых рассматривала «Барса». В их число входили Хуан Фойт из «Вильярреала» и Эктор Бельерин из «Арсенала».

На данный момент единственным препятствием для осуществления трансфера являются требования финансового фэйр-плей, которым пока не соответствует «Барселона». Для осуществления трансфера Менье клубу нужно расстаться как минимум с тремя футболистами. Вероятно, ими станут , и .

Если они уйдут, то у «Барсы» появится пространство в зарплатной ведомости, которое позволит подписать Менье. Тренерскому штабу нравится, что Тома обладает большим опытом и хорош на мяче.

Пока неизвестно, на каких условиях будет осуществлен трансфер. «Боруссия» просит 15 млн евро за игрока, но «Барса» уверена, что сможет снизить цену. Переговоры продолжаются.

Трансферы Маркоса Алонсо и Менье станут последними для «Барселоны» в это трансферное окно.

В минувшем сезоне бельгиец забил 2 гола и отдал 5 передач в 26 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. В этом сезоне он принял участие в четырех играх и не отметился результативными действиями.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.