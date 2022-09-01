Циннбауэр о 0:2: «Пари НН» воспользовался стандартами. «Локо» хотел отыграться, но не удалось»

Главный тренер оценил поражение от (0:2) в матче Фонбет Кубка России.

«В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать стандарт, и им удалось свой момент реализовать. Наши ребята сразу и большими силами пошли вперед, хотели отыграться, но не удалось.

Второй гол «Нижнего Новгорода» также получился со стандарта. К сожалению, мы не очень хорошо разобрались в том эпизоде, как следует не сыграли по соперникам, у нас образовались свободные зоны, и хозяева этим воспользовались», – сказал .

После безумного хет-трика Игнатьева «Локо» осадили в Нижнем (0:2). Гильерме вернулся, но сломался в первом тайме