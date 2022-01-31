Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио», так как «Аталанта» хочет продать Иличича

Стало известно, почему российский полузащитник не перешел из «Аталанты» в .

По данным «РБ Спорт», клубы практически договорились о переходе 26-летнего хавбека, но в последний момент тренер бергамасков заблокировал сделку.

64-летний специалист принял такое решение, так как «Аталанта» хочет расстаться с полузащитником . Гасперини глубоко уважает этого игрока, но его не устраивает тот факт, что тяжелое психологическое состояние футболиста регулярно сказывается на игре.

ищет возможные варианты продажи 34-летнего хавбека. Трансферное окно в Италии закрылось, но в некоторых странах оно еще открыто.

Статистику Миранчука можно изучить здесь, показатели Иличича – тут.