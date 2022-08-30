Сассуоло — Милан прогноз на матч 30 августа чемпионата Италии, прогноз на футбольный матч

30 августа, во вторник, «Сассуоло» на своем поле примет действующего чемпиона Италии «Милан». Игра пройдет на стадионе «Мапеи» в Реджо-нель-Эмилии и начнется в 19:30 по московскому времени.

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«Сассуоло»

В первых трех турах чемпионата «Сассуоло» набрал четыре очка и расположился на 13-м месте турнирной таблицы. Сначала команда Алессио Дионизи на выезде уступила «Ювентусу» (0:3), затем одержала первую победу в сезоне над «Лечче» (1:0), а в третьем туре поделила очки со «Специей» (2:2).

В межсезонье «Сассуоло» хорошо поработал на трансферном рынке, оставшись в плюсе. Главными продажами стали две сделки: Джанлукка Скаммакка был куплен английским «Вест Хэмом» за 36 миллионов евро, а Жереми Бога перешел в «Аталанту» за 22 миллиона.

Взамен итальянский клуб приобрел уругвайского нападающего Агустина Альвареса. За игрока сборной Уругвая «Сассуоло» заплатил «Пеньяролю» 12 миллионов.

Еще один новичок команды — норвежский атакующий полузащитник Кристиан Торстведт, который был куплен у бельгийского «»Генка» за 10 миллионов евро.

Таже «Сассуоло»усилило полузащиту бразильским футболистом Матеусом Энрике, ранее выступавший за «Гремио».

Именно бразилец из этой тройки новичков сходу стали игроком стартового состава и в трех турах отметился двумя предупреждениями.

«Милан»

«Милан» уверенно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Италии, набрав семь из девяти возможных очков. Защиту титула миланцы начали с волевой победы на своем поле над «Удинезе» (4:2), затем ушли от поражения в в Бергамо против «Аталанты» (1:1), а в предыдущем туре на «Сан-Сиро» обыграли «Болонью» (2:0).

Летом миланцы сохранили свой чемпионский состав, при этом сделав несколько точечных усилений. Из «Брюгге» в команду Стефано Пиоли перебрался Шарль де Кетеларе. 21-летний полузащитник был куплен «Миланом» за 32 миллиона евро.

Еще один бельгиец — Дивок Ориги — переехал в Италию из «Ливерпуля» в качестве свободного агента.

Также чемпион Италии подписал бразильца Жуниора Мессиаса, выкупив его у «Кротоне».

Накануне матча с «Сассуоло» Милан» объявил еще и о покупке у «Шальке» защитника Малика Тиава.

Пока трансферное окно открыто, не исключен вариант, что у «Милана» купят его главный на данный момент актив — португальского полузащитника Рафаэла Леау. 23-летнего игрока сборной Португалии хотели видеть в своем составе многие топ-клубы, а «Челси» по слухам готов отдать 120 миллионов евро.

Но пока португалец остается в Милане и приносит огромную пользу своей команде: на его счету на старте чемпионата гол и передача.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Милан»

Аналитики букмекерской конторы «Лиги Савок» считают ,что победителем матча станет «Милан» — на его победу можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничья оценивается в 4,30, а победа хозяев поля — в 5.

Миланцы пока забивают в каждом матче и наверняка продолжат свою голевую серию. При этом в последних девяти гостевых играх «Милан» восемь раз забивал в ворота хозяев как минимум дважды. Поэтому хорошей ставкой может стать индивидуальный ТБ1,5 с коэффициентом 1,54 .

Отметим, что в предыдущий раз соперники встречались в последнем туре прошлого сезона, и тогда миланцы, выиграв со счетом 3:0, оформили долгожданное чемпионство.

Где смотреть Сассуоло – Милан