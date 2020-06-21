Станцию метро «Новокрестовская» переименовали в «Зенит». Клуб возьмет часть расходов на себя

Генеральный директор сообщил, что станция метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименована в «Зенит».

«Осенью 2019 года болельщики сине-бело-голубых и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Эту инициативу поддержали городская администрация и губернатор города.

Сегодня состоялось заседание топонимической комиссии, и она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок.

Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства.

Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора Александра Беглова, преданного поклонника «Зенита», за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего чемпионата.

Название метро – это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этом плане название станции метро «Зенит» наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места.

Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции – это большие финансовые вложения. Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.

Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции», – сказал Медведев.

Переименованная станция была открыта в мае 2018 года к чемпионату мира. Это ближайшая станция к «Газпром Арене».