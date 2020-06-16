Медведев о бюджете «Зенита»: «Затянуть пояса» – не художественный образ, а реальность»

Генеральный директор высказался о сокращении бюджета клуба в связи с кризисом, обусловленным пандемией.

– В нынешних реалиях бюджет «Зенита» сократится…

– Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» – это не художественный образ, а реальность.

– Готовы ли к такому развитию событий футболисты, тренеры и персонал?

– Если бы понимания реалий не было, мы бы не стали чемпионами за четыре тура до финиша. В футболе любая мелочь может разрушить команду. Многие вещи мы откровенно доносили до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определенные корректировки зарплат.

– Наверняка у вас уже есть планы на будущий сезон, когда в будет действовать новый лимит на легионеров по формуле «8+17» в заявке…

– Сейчас в команде на контрактах девять легионеров. Естественно, мы будем соответствовать принятому лимиту. До конца июля кадровые вопросы решим, – сказал Медведев.