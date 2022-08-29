Анри стал миноритарным акционером «Комо». За клуб Серии Б играет Фабрегас

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Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри стал совладельцем «Комо» из второй лиги Италии.

45-летний француз отныне является миноритарным акционером клуба, за который выступает его бывший партнер по «Арсеналу» – хавбек Франсеск Фабрегас.

«Я давно ждал возможности стать частью такого проекта. «Комо» – амбициозный клуб, и, что самое важное, это клуб, который придерживается тех же ценностей, что и я. Это не просто футбольная команда, а структура, которая помогает местному сообществу», – сказал Анри.

Изображение: comofootball.com

Фабрегас едет в Серию Б. «Комо» владеют миллиардеры из Индонезии, директор там – тот самый Деннис Уайз

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