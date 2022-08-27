Артета о борьбе «Арсенала» за победу в АПЛ: «Сезон только начался. У нас длинный марафон»

после победы над не считает, что «Арсенал» вступил в борьбу за .

Лондонский клуб выиграл все четыре матча на старте сезона и лидирует в таблице чемпионата Англии.

– Большой заряд бодрости, побеждать так очень приятно («Арсенал» проигрывал 0:1, но вырвал победу 2:1 – Sports.ru).

Мы допустили ошибку, и они нас наказали. Но потом на результате сказалось то, как мы реагировали на проблемы, наша связь с болельщиками, вера команды. Игроки хотели выиграть, они шли к этому – и нам удалось это.

Теперь впереди следующий матч. На этой неделе у нас еще две игры, мы должны хорошо подготовиться и восстановиться. Каждый матч в этой лиге очень непрост.

– Это начало борьбы за титул?

– Нет, это только начало сезона. Мы участвуем в длинном, длинном марафоне, – сказал главный тренер .