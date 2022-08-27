Пеп Гвардиола: «Ман Сити» слабоват в некоторых компонентах. У Холанда есть чутье на голы»

подвел итоги матча с .

«Манчестер Сити» проиграл 0:2 первый тайм, но вырвал победу в матче со счетом 4:2. сделал хет-трик.

– В последних двух матчах было много голов и пропущенных мячей. Сегодняшняя игра получилось хорошей. Мы испытывали трудности, но сделали камбэк. В предыдущих сезонах у нас это не получалось, а сейчас начинает получаться.

Нам нужно совершенствоваться. Мы слабоваты в некоторых компонентах. Расстроило не то, что голы были забиты со стандартов, а то, что мы не реализовали запланированного.

– Вы подписывали Холанда для таких матчей?

– Определенно для такого типа игр. Мы не сделали для него ничего особенного, чего бы он не делал раньше. Ему важно забивать голы. У него есть чутье на голы. Третий необходимый момент – иметь нужные качества, быть сильным, а затем положить мяч в сетку.

Пространство зависит от движения соперника. Нужно быть терпеливым и иметь больше бегунов. Это дает ему больше пространства. В Бернарду я никогда не сомневаюсь. У него невероятный менталитет. Ты должен быть игроком-победителем, – сказал главный тренер .