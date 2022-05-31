Черышев о бороде: «Захотел попробовать, вот и ношу. Папа сказал: «Мужик!» А маме не зашло»

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Денис Черышев рассказал о своем решении отрастить бороду. 

– Вы в ходе сезона неожиданно сменили имидж и отрастили бороду. Это как-то связано с футболом?

– Нет, ничего такого. Но получилось неожиданно даже для меня. Захотел попробовать что-то, вроде понравилось, вот и ношу до сих пор бороду. Но, возможно, через какое-то время разонравится, и я побреюсь. Загадывать не буду. 

Папа сказал: «Мужик!» Считает, что я с бородой смотрюсь мужественней. А маме не зашло. До сих пор при каждом удобном случае говорит мне: «Денис, а ты когда побреешься уже?»

Но я стою на своем. А там посмотрим, – сказал бывший хавбек «Реала» и «Валенсии».

Фото: страница Дениса Черышева в соцсети

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