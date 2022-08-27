Индзаги про 1:3 с «Лацио»: «Болезненное поражение для «Интера», учитывая его характер»

Тренер прокомментировал поражение от (1:3).

«Это болезненное поражение, учитывая то, как оно произошло. Была довольно сбалансированная игра, гол Альберто изменил ее. У Думфриса был отличный момент при счете 1:1. Мы должны действовать решительнее в завершении атак.

Первый тайм получился хорошим, нам нужно было продолжать в том же духе и проявить больше решимости, потому что это делает разницу в таких сбалансированных матчах»», – сказал в интервью DAZN после матча 3-го тура Серии А.