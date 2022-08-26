«Крылья Советов» подписали 20-летнего сербского хавбека Чирковича

«Крылья Советов» приобрели сербского полузащитника.
20-летний атакующий хавбек Александар Чиркович заключил с самарским клубом контракт на 4 года.
Чиркович – воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую команду «Мачва» и испанский «Химнастик».
Последним клубом Александара был «Воджовац» из Сербии. В составе этого клуба из Высшего дивизиона он провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. За «Крылья Советов» он будет выступать под 30 номером.
«Мы продолжаем искать талантливых молодых футболистов, способных раскрыться в нашей команде. Чиркович – именно такой игрок.
Он крепкий, быстрый и техничный, обладает хорошим ударом с двух ног, способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Мы рассчитываем на него. Желаем Александру успехов в нашей команде, – сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.
Фото: pfcks.ru