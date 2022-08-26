«Крылья Советов» подписали 20-летнего сербского хавбека Чирковича

приобрели сербского полузащитника.

20-летний атакующий хавбек Александар Чиркович заключил с самарским клубом контракт на 4 года.

Чиркович – воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую команду «Мачва» и испанский «Химнастик».

Последним клубом Александара был «Воджовац» из Сербии. В составе этого клуба из Высшего дивизиона он провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. За «Крылья Советов» он будет выступать под 30 номером.

«Мы продолжаем искать талантливых молодых футболистов, способных раскрыться в нашей команде. Чиркович – именно такой игрок.

Он крепкий, быстрый и техничный, обладает хорошим ударом с двух ног, способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Мы рассчитываем на него. Желаем Александру успехов в нашей команде, – сказал спортивный директор «Крыльев» .

Фото: pfcks.ru