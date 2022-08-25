Эспаньол – Реал Мадрид 28.08.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Второй тур завершен в Ла Лиге, и время делать ставки на события 3-го тура. И нас ждет поединок между Мадридом и Барселоной…но нет, это еще не Эль-Класико. Это противостояние между мадридским «Реалом» и «Эспаньолом», которое состоится 28 августа в Барселоне на стадионе «Корнелья Эль Прат».

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Эспаньол

«Эспаньол» за последние три сезона успел поиграть в Лиге Европы впервые за долгое время (сезон 2019/2020), вылететь из Ла Лиги в том же сезоне и вернуться туда сезон спустя, выиграв в сезоне 2020/2021 Сегунду. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании он занял скромное 14-е место, поэтому ждать от него что-либо экстраординарное не стоит.

И пока этот неблагоприятный прогноз оправдывается: во втором туре «Эспаньол» потерпел поражение от «Райо Вальекано» 0:2, причем умудрился еще и остаться вдесятером на 30-й минуте и пропустить через 10 минут первый гол. Ирония в том, что его противник остался вдесятером еще на 16-й минуте после двух желтых одному игроку, но толку из этого барселонская команда не извлекла… Страшно подумать, что ждет неподготовленную команду в игре с королями Ла Лиги.

Реал Мадрид

Но не все гладко и у мадридского «Реала». Да, команда выиграла у «Сельты» 4:1 и только по разнице забитых и пропущенных мячей уступает «Вильярреалу». Да, в том матче отличился снова Карим Бензема (за ним последовали Яго Аспас, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде). Но ведь перед этим последовала очень неприятная новость, которая потрясла снова «Реал» и его болельщиков до самых оснований.

Ведь накануне о своем уходе в «Манчестер Юнайтед» объявил Каземиро, который внес большой вклад во все выигранные с 2014 года включительно трофеи, особенно в 5 кубков Лиги чемпионов УЕФА. Трудно сказать, кто его заменит. В сердцах Лука Модрич назвал «позором» уход Каземиро в стан «красных дьяволов»: очевидно, он не видит, кто сможет заменить легендарного бразильца в команде.

Однако команде предстоит справиться с «Эспаньолом» и имеющимися силами, ведь Каземиро в заявке на игру с «Сельтой» не было. Ну и придется наиграть еще какую-нибудь схему.

Прогноз

Исходя из коэффициентов на матч, предоставленных букмекерской конторой WinLine, мы подготовим собственный прогноз на то, что можно ждать в этой встрече. Начнем с анализа коэффициентов на исход. Если коэффициент на ничью в этой встрече составляет 4.7, то не составит труда догадаться, на победы кого предлагаются кэфы 1.47 и 6.0. В рамках первого тайма распределение коэффициентов по принципу «Эспаньол» – ничья – «Реал Мадрид» представлено в виде 5.8 – 2.5 – 1.95, а в рамках второго тайма оно приобретает вид 5.4 – 3.05 – 1.73. Короче говоря, «Эспаньолу» будет очень проблематично удержать хотя бы ничью в пределах тайма. Нельзя говорить, что ему ничего не светит, но разницу в классах порядком тут не нивелировать: предыдущая игра дает о себе знать.

А раз мы заговорили об исходе первого тайма и матча в целом, то представим коэффициенты на подобную цепочку событий. На то, что «Реал Мадрид» будет вести к перерыву между таймами и укрепит это лидерство, дается кэф 2.06 (в принципе, иного и не могло быть). На то, что «Эспаньол» выстоит в первом тайме, но рассыплется после перерыва, кэф чуть повыше (4.2), но тоже вполне себе низкий. Вероятность ничьи после первого тайма и по итогам встречи оценивается кэфом 7.0. Другие варианты мы рассматривать не будем, поскольку они оцениваются более высокими кэфами и ничего не несут хорошего для «Реала» (разве что волевая победа действующего чемпиона при проигрыше в первом тайме оценивается кэфом 23.0).

Перейдем к ставкам на исход с тоталом. Итак, на победу «Реала» с разными тоталами даются следующие коэффициенты: кэф 4.3 на тотал меньше 2.5, 1.98 на тотал больше 2.5, 2.38 на тотал меньше 3.5, 3.1 на тотал больше 3.5, 1.85 на тотал меньше 4.5 и 5.0 на тотал больше 4.5. То есть в принципе немаленькая вероятность повторения разгрома а-ля «Сельта» в предыдущем туре. Ничья с тоталом меньше 2.5 (то есть 0:0 или 1:1) соответствует кэфу 6.2, а кэф 14.0 предлагается на ничью с тоталом больше 2.5 или 3.5 (то есть как минимум 2:2 и более) – далее рассматривать кэфы на ничью с тоталами особого интереса нет. Коэффициент на победу «Эспаньола» с тоталом больше 2.5 составляет 9.4, а на успех с тоталом меньше 2.5 – 14.0. Эти кэфы намного выше, чем просто на исход «Эспаньола», но и без этого шансы на успех небольшие.

Далее проанализируем коэффициенты на чистый тотал без каких-либо исходов. На тотал меньше 1.5 предлагается кэф 4.4 (то есть на любую победу 1:0 или нулевую ничью), на тотал меньше 2.5 – кэф 2.29, больше 2.5 – 1.55, меньше 3.5 – 1.52, больше 3.5 – 2.36, больше 4.5 – 3.9, больше 5.5 – 6.85. То есть ждать тотал 4 мяча и больше можно, но вполне вероятно, что обойдутся и тремя мячами. Есть также событие «Обе забьют»: кэф 1.73 на то, что сработает, и кэф 2.03 на то, что не сработает. Как уточнение: с кэфом 2.6 можно поставить на то, что будет сухая победа «Реала», а с кэфом 13.0 можно рискнуть и замахнуться на сухую сенсацию от «Эспаньола»; кэф 1.72 на то, что голами обменяются обе команды вне зависимости от исхода, и кэф 19.0 на нулевую ничью.

И в завершение поговорим о форе. Нулевая фора «Эспаньола» предлагается с кэфом 4.25, а у «Реала» кэф на нее составляет 1.17. На другие форы кэфы чуть поинтереснее: плюсовые форы идут у «Эспаньола», минусовые – сугубо у «Реала». Итак, фора (-1.5) у «Реала» оценивается кэфом 2.19, а (-2.5) – кэфом 3.7, что говорит о возможности победы с разницей в два мяча (в три мяча будет чуть посложнее, но подобная задача вполне решаема). Плюсовая фора (+1.5) у «Эспаньола» выражена кэфом 1.63, а (+2.5) – кэфом 1.22.

Рекомендуемая ставка: победа Реала с тоталом больше 3.5 (кэф 3.1)

В исходе не сомневается никто, а вопрос обстоит лишь в том, сколько будет забито. Предположим, что мадридцы смогут повторить крупный успех: при тотале больше 3.5 можно рассчитывать на повторение счета с «Сельтой» (хотя сомнительно, что «Эспаньол» хотя бы гол соорудит).

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Где смотреть Эспаньол – Реал Мадрид