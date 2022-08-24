Все матчи сборной Камеруна на Чемпионате мира по футболу 2022

Команда Камеруна в какой-то степени близка российским болельщикам, ведь своего высшего достижения на чемпионатах мира она добилась в 1990 году, выйдя в четвертьфинал под руководством российского специалиста Валерия Непомнящего. На этот раз Камерун с трудом смог переиграть команду Алжира в стыковых матчах за счет мяча забитого на выезде. В группе G Неукротимым львам играть с Сербией, Швейцарией и Бразилией.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 13:00. Швейцария — Камерун, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 13:00. Камерун — Сербия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 22:00. Камерун — Бразилия, стадион «Лусаил», Лусаил

Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Сборной Камеруна нужно набирать очки в первых двух турах, поскольку в матче с Бразилией рассчитывать на успех будет сложно. Время начала матчей указано московское.