Все матчи сборной Марокко на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Марокко единственная из африканских команд, которая в своей отборочной группе одержала шесть побед из шести, а затем в стыковом поединке разгромила сборную ДР Конго по сумме двух матчей 5 : 2. На Чемпионат мира Атласские Львы едут в шестой раз и постараются повторить достижение 1986 года — выход в ⅛ финала. Играть они будут в группе F с командами Бельгии, Хорватии и Канады.

Групповой этап. Тур 1

23 ноября, 13:00. Марокко — Хорватия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 2

27 ноября, 16:00. Бельгия — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 3

1 декабря, 18:00. Канада — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

Чемпионат мира по футболу 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Для команды Марокко во многом определяющей может стать первая игра с хорватами, где нужно будет хотя бы не проиграть, а затем побеждать Канаду. Время начала матчей указано московское.