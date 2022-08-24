Все матчи сборной Марокко на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Марокко единственная из африканских команд, которая в своей отборочной группе одержала шесть побед из шести, а затем в стыковом поединке разгромила сборную ДР Конго по сумме двух матчей 5 : 2. На Чемпионат мира Атласские Львы едут в шестой раз и постараются повторить достижение 1986 года — выход в ⅛ финала. Играть они будут в группе F с командами Бельгии, Хорватии и Канады.
Групповой этап. Тур 1
- 23 ноября, 13:00. Марокко — Хорватия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
Групповой этап. Тур 2
- 27 ноября, 16:00. Бельгия — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха
Групповой этап. Тур 3
- 1 декабря, 18:00. Канада — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха
Чемпионат мира по футболу 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Для команды Марокко во многом определяющей может стать первая игра с хорватами, где нужно будет хотя бы не проиграть, а затем побеждать Канаду. Время начала матчей указано московское.