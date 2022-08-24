Геркус о фанатах «Торпедо»: «Это героические люди, полные антиподы «глорихантерам»

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Илья Геркус восхитился болельщиками «Торпедо».

– Фанатское движение «Торпедо» оказывало серьезное давление на руководство клуба, даже когда команда играла во второй лиге. Каким видится вам механизм взаимодействия с лидерами фан-групп?

– Не могу сказать, что глубоко вовлечен в эту историю. Сейчас стараюсь узнать как можно больше и познакомиться с болельщиками поближе.

Это героические, без сомнения, люди, которые не оставляли родной клуб на протяжении десятилетий, когда «Торпедо» барахталось в низших эшелонах. Полные антиподы «глорихантерам».

У меня лично их история вызывает огромное уважение. Античная драма, если хотите. Одиссея, – сказал президент московского клуба.

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