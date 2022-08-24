Геркус об уходе из «Локо»: «Мещеряков ставил откровенно невыполнимые задачи. Требовал даже победы в еврокубках»

Илья Геркус рассказал о своем уходе из «Локомотива».
– Вы покинули «Локо», потому что от предложенной вами стратегии отказались?
– Скажем так: она подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались.
Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешел к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках.
Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были. Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране.
Работать в таких условиях стало тяжело, – сказал бывший гендиректор «Локо», ныне занимающий пост президента «Торпедо».