«Рома» может арендовать Закарию у «Ювентуса» в связи с травмой Вейналдума

Теги Рома Кальяри Торино Ювентус серия А Италия возможные трансферы Д2 Италия Джорджиньо Вейналдум Леандро Паредес Саша Лукич Наитан Нандес Денис Закария Футбол

Полузащитник Денис Закария может покинуть «Ювентус» в это трансферное окно.

Арендовать 25-летнего игрока планирует «Рома». Клуб ищет игрока в среднюю линию в связи с травмой Джорджиньо Вейналдума, который может пропустить несколько месяцев.

Швейцарец перешел в «Юве» в январе этого года, однако клуб готов отпустить его, особенно если подпишет Леандро Паредеса из «ПСЖ».

«Рома» сделала запрос о возможной аренде Закарии. В шорт-листе римлян есть и другие футболисты: Саша Лукич из «Торино» и Наитан Нандес из «Кальяри».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные