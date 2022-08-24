«Рома» может арендовать Закарию у «Ювентуса» в связи с травмой Вейналдума

Полузащитник Денис Закария может покинуть «Ювентус» в это трансферное окно.
Арендовать 25-летнего игрока планирует «Рома». Клуб ищет игрока в среднюю линию в связи с травмой Джорджиньо Вейналдума, который может пропустить несколько месяцев.
Швейцарец перешел в «Юве» в январе этого года, однако клуб готов отпустить его, особенно если подпишет Леандро Паредеса из «ПСЖ».
«Рома» сделала запрос о возможной аренде Закарии. В шорт-листе римлян есть и другие футболисты: Саша Лукич из «Торино» и Наитан Нандес из «Кальяри».