«Рома» может арендовать Закарию у «Ювентуса» в связи с травмой Вейналдума

Полузащитник Денис Закария может покинуть в это трансферное окно.

Арендовать 25-летнего игрока планирует . Клуб ищет игрока в среднюю линию в связи с травмой , который может пропустить несколько месяцев.

Швейцарец перешел в «Юве» в январе этого года, однако клуб готов отпустить его, особенно если подпишет из .

«Рома» сделала запрос о возможной аренде Закарии. В шорт-листе римлян есть и другие футболисты: из и из .