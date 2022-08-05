Лепсая о будущем защитнике «Динамо» Монтесе: «С адаптацией мексиканцев в Европе часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные»

Тимур Лепсая высказался о защитнике , который переходит в .

— Надежный защитник, основной игрок сборной Мексики. К нему проявляли интерес и европейские клубы, и российские, но только «Динамо» недавно вступило в переговоры. Посмотрим, чем они закончатся.

Если Монтеса удастся подписать, получит яркого игрока. Мексиканцев в России еще не было.

— Если Монтес так хорош, как его расписывают, почему же он до сих пор не в Европе?

— Игрок-то качественный. Но недешевый. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро. Значит, реальная цена на 30 процентов выше. Не каждому середняку по карману. А испанские и португальские топы, которые активно работают на латиноамериканском рынке, не готовы брать футболиста из Мексики и сразу вводить в состав. Понимают, что потребуется время на адаптацию.

С мексиканцами в этом смысле часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные. Знают, что в любой момент могут вернуться на родину, где всегда примут с распростертыми объятиями. Чемпионат там сильный, платят щедро.

Тот же Монтес в сейчас получает минимум миллион долларов в год. А то и больше. Вот почему мексиканцев, успешно играющих в Европе, единицы, – сказал футбольный агент.