«ПСЖ» попробует купить Солера из «Валенсии», если сорвется трансфер Руиса

«ПСЖ» нашел альтернативный вариант на случай срыва трансфера .

Парижский клуб работает над переходом полузащитника . Сообщалось, что сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Тем не менее переговоры в последнее время замедлились. Неаполитанцы выдвинули новые требования, рассчитывая получить вдобавок к деньгам вратаря .

По этой причине стал рассматривать другие кандидатуры. Один из них – полузащитник «Валенсии» .

Испанская команда готова продать 25-летнего хавбека, срок контракта которого истекает через год. Сам игрок также открыт для ухода из «Валенсии».