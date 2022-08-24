«ПСЖ» попробует купить Солера из «Валенсии», если сорвется трансфер Руиса

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«ПСЖ» нашел альтернативный вариант на случай срыва трансфера Фабиана Руиса.

Парижский клуб работает над переходом полузащитника «Наполи». Сообщалось, что сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Тем не менее переговоры в последнее время замедлились. Неаполитанцы выдвинули новые требования, рассчитывая получить вдобавок к деньгам вратаря Кейлора Наваса.

По этой причине «ПСЖ» стал рассматривать другие кандидатуры. Один из них – полузащитник «Валенсии» Карлос Солер.

Испанская команда готова продать 25-летнего хавбека, срок контракта которого истекает через год. Сам игрок также открыт для ухода из «Валенсии».

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