«ПСЖ» попробует купить Солера из «Валенсии», если сорвется трансфер Руиса

«ПСЖ» нашел альтернативный вариант на случай срыва трансфера Фабиана Руиса.
Парижский клуб работает над переходом полузащитника «Наполи». Сообщалось, что сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.
Тем не менее переговоры в последнее время замедлились. Неаполитанцы выдвинули новые требования, рассчитывая получить вдобавок к деньгам вратаря Кейлора Наваса.
По этой причине «ПСЖ» стал рассматривать другие кандидатуры. Один из них – полузащитник «Валенсии» Карлос Солер.
Испанская команда готова продать 25-летнего хавбека, срок контракта которого истекает через год. Сам игрок также открыт для ухода из «Валенсии».