Луческу о вылете киевского «Динамо» из ЛЧ: «Счет мог быть 0:6 или 0:7, «Бенфика» была лучше. Мы еще не готовы играть на таком уровне»

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Мирча Луческу прокомментировал вылет киевского «Динамо» из Лиги чемпионов.

Клуб уступил «Бенфике» в раунде плей-офф по сумме двух матчей (0:2, 0:3). Клуб из Лиссабона вышел в групповой этап турнира, киевляне сыграют в групповом турнире Лиги Европы.

«У нас были громадные проблемы. Недопустимо совершать столько ошибок. Команда еще не готова играть на таком уровне.

Счет сегодня мог быть 0:6 или 0:7. Между командами сейчас большая разница. «Бенфика» была лучше нас.

Посмотрим, как они сыграют с другими командами. Нам пришлось сложно, потому что игроки долго не были дома и не видели свои семьи», – сказал главный тренер «Динамо».

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