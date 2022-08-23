Гаджиев предложил вручить Федуну награду «За вклад в развитие футбола»

Гаджи Гаджиев предложил вручить Леониду Федуну награду «За вклад в развитие футбола».
«Конечно, надо Федуну вручить награду, любая большая личность противоречива. Мы знаем, что в адрес Леонида Арнольдовича было много критики со стороны специалистов, в основном это было связано со спортивными достижениями.
Федун отдавал «Спартаку» сердце и финансы, построил стадион, при нем команда выиграла чемпионство. Такие люди, как Федун, заслуживают уважения.
Нужно рассматривать вопрос о вручении награды Федуну, он заслужил это», – сказал член технического комитета РФС.
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