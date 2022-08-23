Подольски против ВАР: «У судей больше нет яиц, они не принимают решений. Это просто дерьмо!»

выступил против системы ВАР.

В 6-м туре чемпионата Польши Забже, в котором играет бывший форвард «Баварии» и , сыграл вничью с «Легией» (2:2). 37-летний футболист, проведший матч на скамейке запасных, остался недоволен судейством.

В эфире Prawda Futbolu журналист предложил Лукасу в будущем стать видеоассистентом арбитра.

«Что еще я могу сказать по этому поводу? Все знают, что я противник ВАР. Он просто забирает эмоции у зрителей. А в пятницу это подтвердилось еще раз.

Судья больше не принимает собственных решений. У судей просто больше нет яиц. В любой спорной ситуации, будь то фол, штрафной или угловой удар, судья прикладывает палец к уху.

В Польше перед стадионом стоит автобус, и там все проверяют и говорят судье. Он не принимает никаких решений, это делают только люди в автобусе.

Извините, что я так выражаюсь, но на мой взгляд, это просто дерьмо!» – сказал Подольски.