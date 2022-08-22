Торпедо — Краснодар прогноз на матч 28 августа РПЛ, прогноз на футбольный матч

Московское «Торпедо» после долгих лет скитаний по низшим дивизионам возвратилось, наконец, в Премьер-лигу. Вот только возвращение это пока получается скомканным. Заняв в прошлом году в Футбольной национальной лиге первое место, в высшем свете торпедовцы пока никак не могут обрести свою игру и подтвердить статус первой команды ФНЛ. Еще немного и их положение будет критическим. «Краснодар» пережил много испытаний в прошлом сезоне, когда команду покинули практически все легионеры и опираться пришлось на своих доморощенных футболистов. Сказалась дальновидность Сергея Галицкого в создании собственной футбольной школы. Впрочем ее воспитанники играют сейчас в разных командах. «Краснодар» твердо стоит на ногах, несмотря на некоторые неудачи в первых турах. За матчем соперников можно будет наблюдать со стадиона имени Эдуарда Стрельцова, начало — в 17:30 по московскому времени.

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«Торпедо» (Москва)

Тем, кто хорошо помнит отечественный футбол 20-30-летней давности отсутствие московского «Торпедо» в высшем дивизионе долгое время казалось каким-то недоразумением. Потом к этому постепенно привыкли, а там и вовсе стали считать нормой. Когда-то «Локомотив» был «пятым колесом» среди столичных клубов, теперь таким рискует стать «Торпедо», если уже не стало. Уже как о легенде вспоминают имена не то что Валентина Иванова или Эдуарда Стрельцова, но и Валерия Петракова, Олега Ширинбекова, братьев Савичевых.

Оно понятно, мы говорили «Торпедо», а подразумевали автозавод имени Лихачева и наоборот. В 1990-е годы возникли проблемы у завода, и это сказалось на черно-белых. Попытки поднять автозаводцев со дна были, но все они оказывались какими-то неуклюжими. А еще было два «Торпедо» и оба претендовали на оригинальную версию. Наконец, московский клуб вернулся в элиту, но тут с первых туров все пошло не так. Если не предпринять экстренные меры, то команда может пойти по обратному пути. Меры стали принимать, исполняющим обязанности руководителя стал известный по «Локомотиву» Илья Геркус. На тренерской скамейке Александра Бородюка сменил Николай Савичев. Надолго ли, пока не понятно.

После шести первых туров у автозаводцев в активе одна ничья и в пассиве пять поражений. Вместе с этим безоговорочное последнее место в турнирной таблице. С самого начала что-то пошло не так, а состав при этом не самый слабый. На старте поражения дома от «Сочи» и от «Химок» с одним и тем же счетом 1 : 3, от «Динамо» 0 : 4, от «Оренбурга» в гостях 0 : 1 и ничья в гостях с «Крыльями Советов». В предыдущем туре «Торпедо» гостило в Санкт-Петербурге, где разжиться очками практически невозможно. В итоге матч закончился поражением гостей со счетом 0 : 2, и оно стало закономерным.

«Краснодар»

Несмотря на все трудности в прошлом сезоне «Краснодар» вопреки всему держит марку. Да, у команды отсутствует стабильность в результатах, но, положа руку на сердце, следует сказать, что и в минувшие сезоны «быки» могли выдать несколько выдающихся перформансов в матчах с лидерами, а затем уступить команде намного слабее самих себя. Так что южане после шести туров занимают вполне достойное для себя место в турнирной таблице. Да, прошлый сезон они завершили на четвертой строчке, но тогда это было во многом вопреки, а не благодаря обстоятельствам.

«Краснодар» начал чемпионат в родных стенах с результативной ничьи с «Факелом». Затем довольно неожиданно уступил «Спартаку» 1 : 4. Впрочем, матчи между этими командами всегда получаются с обилием голов и чаще всего в ворота черно-зеленых. Зато потом подопечные Александра Сторожука больше очки не теряли. В третьем туре на выезде был обыгран «Урал» со счетом 3 : 1, дома разгромлен московский «Локомотив» 3 : 0, и в гостях с «Динамо» была зафиксирована ничья 0 : 0.

В минувшее воскресенье «Краснодар» принимал на своем поле «Оренбург». Зная непредсказуемость «быков» от этого матча можно было ожидать чего угодно. Но в этот раз южане не позволили усомниться в своем преимуществе. В итоге в каждом тайме забив по голу, победили со счетом 2 : 0. Теперь «Краснодар» занимает шестую строчку в турнирной таблице на три очка отставая от первого места «Зенита», и с хорошим настроением поедет в Москву, на матч с аутсайдером чемпионата московским «Торпедо».

Прогноз на матч «Торпедо» — «Краснодар»

Обилия поединков между этими соперниками по понятным причинам нет. Когда имя «Торпедо» гремело на всю страну, команды «Краснодар» еще не существовало. Наконец, когда «Краснодар» ворвался в элиту и стал радовать поклонников и нейтральных болельщиков своей атакующей игрой, «Торпедо» прозябало в дивизионах рангом ниже. И все же дважды в рамках Премьер-лиги соперники между собой сыграли. Случилось это в сезоне 2924-2015 годов. Москвичи тогда уступили дома, а на выезде смогли отстоять ничью. Результаты этих поединков перед вами.

24.08.2014, «Торпедо» — «Краснодар» — 0 : 3;

17.05.2015, «Краснодар» — «Торпедо» — 2 : 2.

Гости в этом матче фавориты, так считают аналитики всех без исключения букмекерских контор. «Лига Ставок» предлагает на победу гостей коэффициент 1,83, успех «Торпедо» оценивается коэффициентом 4,20, коэффициент на мирный исход — 3,90. Вообще, автозаводцам отступать уже некуда, и не важно с какой командой играть, будь то «Зенит» или «Урал». В матче с «Краснодаром» очки брать нужно во что бы то ни стало. Поэтому ставим на результативную ничью 2 : 2.

«Торпедо» (Москва)

Тем, кто хорошо помнит отечественный футбол 20-30-летней давности отсутствие московского «Торпедо» в высшем дивизионе долгое время казалось каким-то недоразумением. Потом к этому постепенно привыкли, а там и вовсе стали считать нормой. Когда-то «Локомотив» был «пятым колесом» среди столичных клубов, теперь таким рискует стать «Торпедо», если уже не стало. Уже как о легенде вспоминают имена не то что Валентина Иванова или Эдуарда Стрельцова, но и Валерия Петракова, Олега Ширинбекова, братьев Савичевых.

Оно понятно, мы говорили «Торпедо», а подразумевали автозавод имени Лихачева и наоборот. В 1990-е годы возникли проблемы у завода, и это сказалось на черно-белых. Попытки поднять автозаводцев со дна были, но все они оказывались какими-то неуклюжими. А еще было два «Торпедо» и оба претендовали на оригинальную версию. Наконец, московский клуб вернулся в элиту, но тут с первых туров все пошло не так. Если не предпринять экстренные меры, то команда может пойти по обратному пути. Меры стали принимать, исполняющим обязанности руководителя стал известный по «Локомотиву» Илья Геркус. На тренерской скамейке Александра Бородюка сменил Николай Савичев. Надолго ли, пока не понятно.

После шести первых туров у автозаводцев в активе одна ничья и в пассиве пять поражений. Вместе с этим безоговорочное последнее место в турнирной таблице. С самого начала что-то пошло не так, а состав при этом не самый слабый. На старте поражения дома от «Сочи» и от «Химок» с одним и тем же счетом 1 : 3, от «Динамо» 0 : 4, от «Оренбурга» в гостях 0 : 1 и ничья в гостях с «Крыльями Советов». В предыдущем туре «Торпедо» гостило в Санкт-Петербурге, где разжиться очками практически невозможно. В итоге матч закончился поражением гостей со счетом 0 : 2, и оно стало закономерным.

«Краснодар»

Несмотря на все трудности в прошлом сезоне «Краснодар» вопреки всему держит марку. Да, у команды отсутствует стабильность в результатах, но, положа руку на сердце, следует сказать, что и в минувшие сезоны «быки» могли выдать несколько выдающихся перформансов в матчах с лидерами, а затем уступить команде намного слабее самих себя. Так что южане после шести туров занимают вполне достойное для себя место в турнирной таблице. Да, прошлый сезон они завершили на четвертой строчке, но тогда это было во многом вопреки, а не благодаря обстоятельствам.

«Краснодар» начал чемпионат в родных стенах с результативной ничьи с «Факелом». Затем довольно неожиданно уступил «Спартаку» 1 : 4. Впрочем, матчи между этими командами всегда получаются с обилием голов и чаще всего в ворота черно-зеленых. Зато потом подопечные Александра Сторожука больше очки не теряли. В третьем туре на выезде был обыгран «Урал» со счетом 3 : 1, дома разгромлен московский «Локомотив» 3 : 0, и в гостях с «Динамо» была зафиксирована ничья 0 : 0.

В минувшее воскресенье «Краснодар» принимал на своем поле «Оренбург». Зная непредсказуемость «быков» от этого матча можно было ожидать чего угодно. Но в этот раз южане не позволили усомниться в своем преимуществе. В итоге в каждом тайме забив по голу, победили со счетом 2 : 0. Теперь «Краснодар» занимает шестую строчку в турнирной таблице на три очка отставая от первого места «Зенита», и с хорошим настроением поедет в Москву, на матч с аутсайдером чемпионата московским «Торпедо».

Прогноз на матч «Торпедо» — «Краснодар»

Обилия поединков между этими соперниками по понятным причинам нет. Когда имя «Торпедо» гремело на всю страну, команды «Краснодар» еще не существовало. Наконец, когда «Краснодар» ворвался в элиту и стал радовать поклонников и нейтральных болельщиков своей атакующей игрой, «Торпедо» прозябало в дивизионах рангом ниже. И все же дважды в рамках Премьер-лиги соперники между собой сыграли. Случилось это в сезоне 2924-2015 годов. Москвичи тогда уступили дома, а на выезде смогли отстоять ничью. Результаты этих поединков перед вами.

24.08.2014, «Торпедо» — «Краснодар» — 0 : 3;

17.05.2015, «Краснодар» — «Торпедо» — 2 : 2.

Гости в этом матче фавориты, так считают аналитики всех без исключения букмекерских контор. «Лига Ставок» предлагает на победу гостей коэффициент 1,83, успех «Торпедо» оценивается коэффициентом 4,20, коэффициент на мирный исход — 3,90. Вообще, автозаводцам отступать уже некуда, и не важно с какой командой играть, будь то «Зенит» или «Урал». В матче с «Краснодаром» очки брать нужно во что бы то ни стало. Поэтому ставим на результативную ничью 2 : 2.

📺Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 10 000₽ – крутите колесо фортуны!

Где смотреть Торпедо – Краснодар