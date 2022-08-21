Де Лигт забил за «Баварию», впервые выйдя в старте. Игра с «Бохумом» – 3-я для него за мюнхенцев

Защитник Маттейс де Лигт отметился первым голом в составе «Баварии».

На 25-й минуте футболист в результате подачи с углового довел счет до 2:0 в матче 3-го тура Бундеслиги с «Бохумом» (3:0, первый тайм).

23-летний игрок впервые вышел на поле в стартовом составе мюнхенцев. Ранее его выпускали на замену в матче за Суперкубок Германии с «Лейпцигом» (5:3) и в игре с «Айнтрахтом» (6:1) в чемпионате.

Де Лигт этим летом перешел в «Баварию» из «Ювентуса». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Бохум» – «Бавария». 0:3 – Коман забил. Онлайн-трансляция