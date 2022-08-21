Аллегри о Рабьо: «Для меня он всегда оставался игроком «Ювентуса». Адриен здорово провел прошлый сезон»

Массимилиано Аллегри заявил, что рассчитывает на Адриена Рабьо в «Ювентусе».
В это межсезонье француз мог перейти в «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб отказался от сделки из-за высоких финансовых запросов француза.
«Рабьо сыграет завтра. Для меня он всегда оставался футболистом «Ювентуса».
Вполне нормально, что во время трансферного окна появляется интерес к игрокам.
Тем не менее прошлый сезон Адриен провел здорово. Так что завтра у нас будут два новичка: Рабьо и Кин», – сказал главный тренер туринцев.
27-летний Рабьо пропустил матч 1-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:0). Во 2-м туре «Юве» сыграет 22 августа с «Сампдорией».