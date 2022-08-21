Аллегри о Рабьо: «Для меня он всегда оставался игроком «Ювентуса». Адриен здорово провел прошлый сезон»

заявил, что рассчитывает на в «Ювентусе».

В это межсезонье француз мог перейти в , однако английский клуб отказался от сделки из-за высоких финансовых запросов француза.

«Рабьо сыграет завтра. Для меня он всегда оставался футболистом .

Вполне нормально, что во время трансферного окна появляется интерес к игрокам.

Тем не менее прошлый сезон Адриен провел здорово. Так что завтра у нас будут два новичка: Рабьо и Кин», – сказал главный тренер туринцев.

27-летний Рабьо пропустил матч 1-го тура Серии А против (3:0). Во 2-м туре «Юве» сыграет 22 августа с «Сампдорией».