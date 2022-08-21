Левандовски празднует 34-летие: «Проведу этот день не с семьей, но за любимым делом – игрой в футбол»

Нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому сегодня исполняется 34 года.

«Сегодня не только день матча, но и мой день рождения. Спасибо вам всем за пожелания.

Я не смогу провести этот день с семьей, но я проведу его, занимаясь любимым делом – игрой в футбол.

Я благодарен за все. Никогда не отказывайтесь от своей мечты, усердно работайте и не сдавайтесь. Мечты сбываются», – написал поляк в инстаграме.

«Барселона» сегодня во 2-м туре Ла Лиги сыграет в гостях с «Реал Сосьедад». Начало матча – в 23:00 по московскому времени.