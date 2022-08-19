«Бавария» сможет за 50-55 млн евро выкупить Ньянзу обратно у «Севильи»

Стала известна сумма обратного выкупа для «Баварии».

Немецкий клуб продал 20-летнего защитника в «Севилью» за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2027 года.

Если мюнхенцы захотят вернуть француза, им потребуется заплатить 50 миллионов евро за трансфер.

С 1 сентября 2023 года данная сумма увеличится – и покупка обойдется уже в 55 миллионов евро.

Ньянзу перешел в «Баварию» из «ПСЖ» на правах свободного агента в 2020 году. В прошлом сезоне француз провел за мюнхенцев 22 матча во всех турнирах.