«За «Зенит» порву любого. Ждите от меня запредельной самоотдачи». Мантуан – болельщикам

обратился к болельщикам .

– Во всех интервью вы утверждаете, что хотите остаться в «Зените» больше, чем на один год. Однако одного вашего желания мало: есть интерес , клуб наверняка захочет выручить за вас приличные деньги, не факт, что активизирует опцию выкупа и «Зенит». Как быть?

– Вы знаете, я могу говорить только за себя. Я приехал в Санкт-Петербург выполнять свою работу. У меня огромное желание провести крутой сезон вместе с «Зенитом». Я очень хочу помочь команде взять титулы, забить голы, отдавать передачи.

Ну а потом останется только надеяться, что клубы проявят взаимную заинтересованность в том, чтобы я продолжил карьеру в «Зените».

Меня здесь все устраивает, поэтому еще раз подчеркну: хочу провести в петербургском клубе много лет, буду делать все от меня зависящее, чтобы прийти к этой цели.

– Что пожелаете болельщикам «Зенита»?

– Во-первых, большое спасибо за поддержку, за то тепло, которое чувствую я лично и вся наша команда.

Обещаю, что вы сможете ждать от меня максимальной вовлеченности и запредельной самоотдачи в играх за «Зенит».

Я тот, кто в каждой игре выкладывается по максимуму, за «Зенит» порву любого! – заявил бразильский полузащитник.