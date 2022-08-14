Мантуан о победном голе в дебютной игре за «Зенит»: «Не мог представить, что все сложится именно так»

Хавбек «Зенита» высказался после матча Мир с ЦСКА (2:1).

— Решающий гол в дебютной игре, через 10 минут после выхода на замену — как это вообще?! Что вы сейчас чувствуете?

— Эти ощущения не описать словами! Я счастлив! Не мог даже представить себе, что все сложится именно так, что я забью и принесу команде победу в принципиальном противостоянии. Сбылась моя мечта. Спасибо Богу, моей семье и всем одноклубникам, которые потрясающе приняли меня здесь.

— Удар получился очень красивым!

— Да, мяч отлично лег на ногу. На тренировках мы с партнерами много времени уделяем ударам и завершениям атак, и здорово, что сегодня выстрел оказался точным. Но самое важное, что сегодня мы набрали три очка и продолжили борьбу за первое место в таблице.

— С какими задачами выходили на поле? Счет был 1:1, очень сложная и вязкая игра.

— Думаю, если тренер выпускает тебя в такой момент, это значит, он ждет, что ты сможешь изменить ход матча. Так что я все время искал возможность для удара или развития атаки, пытался сделать что-то нестандартное. Нам с Венделом и Малкомом удалась отличная комбинация, ну и голевой удар, конечно, вышел на славу.

— Вы отпраздновали гол в уже привычной бразильской манере — станцевали с Венделом. Признайтесь, готовились, репетировали?

— Мы условились, что если все сложится и будет повод, то мы исполним этот танец. Это уже стало визитной карточкой бразильцев . Поэтому я особенно рад, что смог сегодня забить — и показать болельщикам наше танцевальное празднование.

— Сегодня вы провели на поле чуть больше 15 минут. Чувствуете в себе готовность сыграть полноценный матч?

— Да, абсолютно. Я пропустил достаточно времени из-за травмы, но в Бразилии я играл во всех матчах от звонка до звонка. Но я с уважением отношусь ко всем решениям главного тренера, и именно он будет определять, сколько времени мне находиться на поле, – сказал Мантуан.

Мантуан положил победный супергол в первом матче за «Зенит». Кто этот бразилец?