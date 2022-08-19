Густаво Мантуан: «Матчи «Зенита» со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом» – класико. Легких соперников в России нет»

Густаво Мантуан назвал основных соперников «Зенита» в .

– Как вам уровень российского чемпионата?

– Я думаю, это сложный турнир, в котором команды любят играть в силовой футбол.

Прекрасно понимаю, что мне необходимо поработать над технической составляющей, чтобы приспособиться к такому контактному футболу, научиться уходить от оппонентов.

Но по первым впечатлениям уровень высок: все команды ведут серьезную борьбу, обыграть любого соперника очень сложно.

– Вы уже знаете основных соперников «Зенита»?

– Да, да, мне уже рассказали, что у «Зенита» есть принципиальные соперники, противостояние с которыми можно назвать словом «класико»: , , «Динамо», .

При этом есть множество других клубов, которые способны доставить много неприятностей и неудобств. Легких соперников у «Зенита» в России точно нет.

Знаю, что мы попали в одну группу Кубка России со «Спартаком». Совсем скоро у нас игра в чемпионате. Это будут сложные игры.

«Спартак» – очень качественная команда, но мы , и поэтому должны быть всегда сильнее, выходить на поле и побеждать, – сказал бразильский полузащитник питерского клуба.