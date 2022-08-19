Экс-глава Мир РПЛ Хачатурянц откроет детскую футбольную академию. Его партнеры занимаются школой «Ювентуса»

Бывший президент Мир РПЛ откроет детскую футбольную академию в Москве.
«Я обещал сделать несколько вещей: обещал получить Fan ID – я его получил, за 14 минут.
Партнеры у меня, которые занимаются школой «Ювентуса». Академия будет в Москве, площадка уже есть. Планирую открыть ее уже осенью.
Выбор площадки был за ребятами из «Ювентуса», а финансирование за мной.
Я хочу остаться в футболе, детский футбол – это то, чем надо сейчас заниматься», – сказал Ашот Хачатурянц.
Хачатурянц возглавлял РПЛ с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.