Экс-глава Мир РПЛ Хачатурянц откроет детскую футбольную академию. Его партнеры занимаются школой «Ювентуса»

Бывший президент Мир откроет детскую футбольную академию в Москве.

«Я обещал сделать несколько вещей: обещал получить Fan ID – я его получил, за 14 минут.

Партнеры у меня, которые занимаются школой «Ювентуса». Академия будет в Москве, площадка уже есть. Планирую открыть ее уже осенью.

Выбор площадки был за ребятами из «Ювентуса», а финансирование за мной.

Я хочу остаться в футболе, детский футбол – это то, чем надо сейчас заниматься», – сказал .

Хачатурянц возглавлял РПЛ с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.