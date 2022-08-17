Агент Милана Майстровича высказался о переходе своего клиента в «Динамо».

Московский клуб купил 17-летнего защитника у «Войводины». 17-летний футболист первую половину сезона проведет в сербской команде, а к клубу Мир присоединится в феврале 2023 года.

«Марко вне себя от радости и не может дождаться, когда присоединится к команде зимой. Ему все нравится здесь. Он знает, что пришел в большой клуб и будет счастлив в «Динамо».

Отсутствие еврокубков – не проблема. Майсторович подписал долгосрочный контракт, и его внимание будет сосредоточено только на «Динамо». В клубе отличные условия, тренер. Со временем все снова станет хорошо, и Марко покажет, почему он находится здесь, в , – сказал Александар Вазич.