Агент Майстровича: «Марко вне себя от радости, он будет счастлив в «Динамо». Отсутствие еврокубков – не проблема»

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Агент Милана Майстровича высказался о переходе своего клиента в «Динамо». 

Московский клуб купил 17-летнего защитника у «Войводины». 17-летний футболист первую половину сезона проведет в сербской команде, а к клубу Мир РПЛ присоединится в феврале 2023 года.

«Марко вне себя от радости и не может дождаться, когда присоединится к команде зимой. Ему все нравится здесь. Он знает, что пришел в большой клуб и будет счастлив в «Динамо».

Отсутствие еврокубков – не проблема. Майсторович подписал долгосрочный контракт, и его внимание будет сосредоточено только на «Динамо». В клубе отличные условия, тренер. Со временем все снова станет хорошо, и Марко покажет, почему он находится здесь, в «Динамо», – сказал Александар Вазич.

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