РФС совместно с российскими клубами проводит масштабный футбольный фестиваль для девочек 7-12 лет

Российский Футбольный Союз совместно с клубами РПЛ, ФНЛ и Суперлиги с 1 июня по 28 августа организует масштабный фестиваль «Мы в игре. Лето» в 22 российских городах.

Цель фестиваля – дать возможность юным футболисткам попробовать свои силы в комфортной обстановке, продемонстрировать профессиональным тренерам клубов свои футбольные навыки и получить от них рекомендации.

В программе мероприятий – дружеские турниры, тренировки, мастер-классы и автограф-сессии. Участие в мероприятии полностью бесплатное.

Более подробная информация доступна по ссылке.