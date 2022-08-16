РФС совместно с российскими клубами проводит масштабный футбольный фестиваль для девочек 7-12 лет

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Российский Футбольный Союз совместно с клубами РПЛ, ФНЛ и Суперлиги с 1 июня по 28 августа организует масштабный фестиваль «Мы в игре. Лето» в 22 российских городах. 

Цель фестиваля – дать возможность юным футболисткам попробовать свои силы в комфортной обстановке, продемонстрировать профессиональным тренерам клубов свои футбольные навыки и получить от них рекомендации. 

В программе мероприятий – дружеские турниры, тренировки, мастер-классы и автограф-сессии. Участие в мероприятии полностью бесплатное.

Более подробная информация доступна по ссылке.

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