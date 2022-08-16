Реал Сосьедад – Барселона 21.08.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Первый тур испанской Ла Лиги уже почти всё, время готовиться мысленно ко второму туру. 21 августа во втором туре сыграют «Реал Сосьедад» и «Барселона»: они провели сезон по-разному, но кое-кто его хочет забыть.

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Реал Сосьедад

Возможно, в какой-то момент в минувшем сезоне многие полагали, что «Реал Сосьедад» и в Лигу чемпионов мог бы вернуться после сезона 2013/2014, где он был в последний раз. Но 6-е место позволяет ему играть, как и в прошлые сезоны, только в Лиге Европы, где он начнет свою еврокубковую карьеру уже в групповом этапе без обязательных встреч. Этот сезон «Сосьедад» начал со скромной победы 1:0 над «Кадисом»: единственный гол в матче забил Такэфуси Кубо. По игре пока непонятно, на что будет опираться команда Иманоля Альгуасиля в этом сезоне. Ясно только одно: во втором туре «Сосьедад» должен будет выработать модель игры против команд, играющих так, как это делают два титулованных гранда Ла Лиги.

Барселона

Многострадальная «Барселона» пережила за минувший год столько, что никому не пожелаешь. Даже непонятно, что стало контрольным выстрелом в том сезоне в эпоху Рональда Кумана: ужасная игра в Ла Лиге или еврокубки со своими злоключениями. Многие полагали, что Хави сумел остановить катастрофу в клубе и не только наладил игру, но и перетасовал состав в межсезонье, взяв Роберта Левандовского в обмен на несколько игроков. Но похоже, что пока усилениями не пахнет: нулевая ничья с «Райо Валекано» тому пример. Что ж, возможно, что во втором туре «Реал Сосьедад» окажется куда более податливым, нежели другой «Реал», от которого у «блауграны» в минувшем сезоне была страшная головная боль.

Прогноз на матч

Коэффициенты на эту встречу представила букмекерская контора Winline. Букмекеры, не теряя оптимизма и помня о том, что во второй половине сезона Хави сумел выровнять игру команды, отдают предпочтение в этой встрече именно «Барселоне». Коэффициент на успех «блауграны» здесь на уровне 2.12. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.5 (тоже вполне вероятно), и чуть выше вероятность успеха клуба из Сан-Себастьяна (коэффициент 3.3). Распределение коэффициентов по исходу первого тайма имеет вид 2.12 (Барселона) – 2.26 (ничья) – 3.75 (Реал Сосьедад), а по итогам только второго тайма (не всей игры) оно приобретает вид 2.39 – 2.65 – 3.35. То есть в первом тайме вполне вероятна ничья, а вот во втором тайме (без учета первого) возможно очевидное лидерство каталонцев. Что касается исхода первого тайма и исхода матча (одна ставка на все это), то наиболее вероятным выглядит вариант, когда «Барселона» выиграет первый тайм и выиграет весь матч: на это предлагается кэф 3.25. Вариант с тем, что она не будет вести к перерыву, а игру вытащит, тоже вполне вероятен: на него предлагается кэф 5.4. Иронично, что такой же кэф на то, что будет ничья после первого тайма и что матч сам вничью и завершится. Но еще более иронично, что такой же кэф предлагается на победу «Сосьедада» не только по итогам первого тайма, но и во всем матче.

Перейдем к тоталу с исходами (комбинированная ставка на два события). Начнем с тоталов при победе «Барселоны»: на тотал больше 2.5 дается кэф 3.05, на тотал больше 3.5 – кэф 5.4, на тотал больше 4.5 – кэф 9. На тотал меньше 2.5 имеем кэф 5.4, на тотал меньше 3.5 – кэф 3.05, на тотал меньше 4.5 – кэф 2.49. Размеры кэфов говорят, что гарантированный тотал здесь должен быть три мяча при условии победы Хави и компании. Ничья с тоталом больше 2.5 соответствует кэфу 11.0 (то есть счет 2:2 и более здесь маловероятен), ничья с тоталом меньше 2.5 – кэфу 4.7 (то есть рассчитывать на счет 1:1 или 0:0 можно, но это так себе идея). Кэф 3.75 предлагается на тотал меньше 4.5 и победу «Реала Сосьедада»; на его победу с тоталом меньше 2.5 имеем кэф 7.8. То есть вообще за гранью возможного. Хотя клуб «Райо Валекано» доказал, что букмекеров можно обмануть, если они не до конца понимают проблемы «Барсы». Ну а что касается собственно тоталов в чистом виде, то предлагаются следующие более-менее приличные коэффициенты: больше 2.5 – 1.73, больше 3.5 – 2.73, больше 4.5 – 4.7, меньше 2.5 – 2.03, меньше 3.5 – 1.4, меньше 1.5 – 3.8. Остальные коэффициенты кажутся не совсем интересными или попросту невероятными.

Ну и в заключение поговорим о форах и иных ставках. Букмекеры Winline предлагают ставки на нулевые форы у «Реала Сосьедада» с кэфом 2.32 и у «Барселоны» с кэфом 1.54. Есть ставка на фору (+1.5) команды из Сан-Себастьяна с кэфом 1.24, а есть аналогичная отрицательная фора (-1.5) с кэфом 3.5 в пользу «Барсы». Размер форы показывает, какую именно разницу в счете ждут от «Барселоны» в этой встрече. Ожидается также, что обе команды смогут забить (кэф на это составляет 1.63, а кэф на то, что забивать будет только одна команда или вообще никто – 2.19).

Рекомендуемая ставка: фора (0) «Барселоны» (кэф 1.54)

Для победы «Барселоне» придется потрудиться, хотя и ничья не станет неожиданностью: еще аукается им прошлый сезон. А вот «Реалу Сосьедаду» победить будет еще сложнее, чем удержать ничью. Будем считать, что «Барселоне» по силам выиграть: может быть, хоть теперь «прорвет». И ждем, что Левандовский откроет счет своим голам хотя бы во 2-м туре Ла Лиги.

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Где смотреть Реал Сосьедад – Барселона