Талалаев о 3:1 с «Химками»: «Ахмат» был немного убаюкан при 2:0. Потеряли нить игры, хоть мы и порычали в перерыве»

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Андрей Талалаев оценил игру «Ахмата» в матче Мир РПЛ с «Химками» (3:1).

«Боевая игра. Дебют у тренера дает всплеск команде. Мне очень понравился первый тайм, был рад игре. Солидно, надежно, очень сбалансированно.

Потом, как всегда бывает при счете 0:2, были немного убаюканы. Хоть мы порычали в перерыве. Понимали, что могли заменами активизировать игру, но играли так солидно, что менять ничего не хотелось.

К сожалению, потеряли нить игры, нам пришлось вмешиваться. «Химки» – опытная команда, они поучаствовали, и стали додавливать нас как удав. Здорово, что смогли забить третий гол», – сказал тренер грозненцев.

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