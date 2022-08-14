Сафонов об отъезде легионеров: «Краснодар» все реже ставят фаворитом в матче с сильными соперниками. Намного интереснее доказывать хейтерам, что мы все те же»

высказался об изменениях в «Краснодаре» после отъезда легионеров.

«Лично для меня футбол открылся по-новому. Чувствую, что ситуация стала тяжелее. Сейчас люди, которые смотрят футбол, все реже ставят «Краснодар» фаворитом в матче с сильными соперниками. Намного интереснее доказывать нашим хейтерам, что мы все тот же «Краснодар», что и был. С приходом новых футболистов и уходом легионеров наш стиль не должен меняться.

Меня не злит, что «Краснодар» считают слабым. Когда средний возраст команды сильно падает, это естественно.

Галицкий регулярно приезжает и общается с командой. Он говорит, что мы не должны отходить от своего стиля. Руководство рассчитывает, что мы будем сохранять особенности игры «Краснодара», которые были до ухода легионеров, оно полностью нас поддерживает. Считаю, что мы можем победить любую команду.

Если сравнивать «Зенит» с «Краснодаром», то ситуация совершенно другая. У нас уехали все легионеры, у них — никто. Но даже в таких составах я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы мы проигрывали до матча. Такого нет и не будет.

Новый формат Кубка России? Мне без разницы. С кем скажут, с теми и будем играть», – сказал вратарь .

«Краснодар» без легионеров – не топ-клуб. Проваливаются на стандартах и в центре поля и очень мало создают