Вальверде о победе «Реала» в Суперкубке Европы: «Такое начало – это всегда прекрасно. Надо продолжать в том же духе»

высказался после матча за с «Айнтрахтом» (2:0).

«Мы так рады! Мы здорово начали матч, блестяще сыграли и в атаке, и в обороне. И завоевали еще один трофей!

Меня восхитила игра Каземиро сегодня. Он тормозил все атаки , закрывал свободные зоны и здорово играл в отборе. Неудивительно, что именно он стал лучшим игроком матча.

Стараюсь помогать именно так, как просит тренер. Работаю над тем, чтобы помогать Карвахалю, Луке [Модричу], Бензема, подкрепляя все их позиции. Это происходит само собой – мне нравится помогать на поле.

Мы начали сезон с завоевания кубка, и такое начало – это всегда прекрасно. Теперь надо продолжать в том же духе. Сезон будет долгим, но, чем больше игр, тем лучше, так как это значит, что мы успешные профессионалы своего дела», – сказал хавбек .