Алексис подписал контракт с «Марселем»: «У клуба большая история. Я здесь, чтобы побеждать»

Нападающий Алексис Санчес перешел в «Марсель».

33-летний футболист подписал контракт с французским клубом. Сообщалось, что соглашение рассчитано до 2024 года.

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«У большая история. Это единственный французский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов, плюс они были чемпионами около десяти лет назад. Я здесь, чтобы побеждать.

Игра в Лиге чемпионов – это великое событие для всех футболистов. Я бьюсь, чтобы завоевать трофеи. Титул – это личный вызов для меня. Приезд сюда – вызов. Мы сделаем все, чтобы выиграть здесь трофей», – сказал Санчес.

Алексис ранее расторг контракт с «Интером». Полную статистику чилийского футболиста можно изучить здесь.