Карпин назвал пенальтистов «Ростова»: «1-й – Полоз, 2-й – Комличенко, 3-й – Уткин. А там они сами уже решают»

Главный тренер высказался после матча Мир с «Оренбургом» (2:1).

– Сегодняшняя игра по содержанию понравилась больше или меньше, чем предыдущая?

– Первый тайм понравился больше. Мы сами себе придумываем проблемы. Это связано больше всего с флангами.

– Сегодня придерживались правила «кто заработал пенальти – тот и бьет»?

– Первый – Полоз, второй – Комличенко, третий – Уткин. А там они сами уже решают, они на поле.

– Вы поняли, за что желтую карточку получили? И вообще, видели вы такое?

– Нет. Поэтому и опротестовал. Товарищ объяснил, что теперь такие правила.

– Последние голы были забиты со стандартных положений. Явно наработки. А когда будут голы с игры?

– Я тоже жду.

– С чем это может быть связано?

– С игрой, – сказал .

Казарцев поставил пенальти за фол после удара мимо ворот. Стоило ли?