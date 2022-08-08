Президент «Боруссии» об обвинении Шульца в домашнем насилии: «Надо дать ему возможность объясниться»

Президент высказался о ситуации с .

Защитника дортмундского клуба обвиняют в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждает, что он пинал ее в живот за две недели до родов.

«У меня еще не было возможности поговорить с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться».

О том, нужно ли отстранять Шульца

«Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное всплывает в газетах, следует понять, правда это или ложь», – сказал Райнхард Раубалль.

Также президент «Боруссии» добавил, что проконсультируется с юристом по данному вопросу.

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