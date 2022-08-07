Мирзов о «Локомотиве»: «В России никто не понимает, что там творится. Он не должен так играть»

Полузащитник «Химок» высказался о выступлениях «Локомотива».

Московская команда после 4 туров Мир занимает 13-е место, набрав 2 очка.

«Вообще не понимаю, что творится в «Локомотиве». Да и в России никто не понимает, что там творится.

Пришло какое-то руководство… Какие-то трансферы непонятные делают... Такое руководство. «Локомотив» не должен так играть, сколько они уже пропустили… Это не красит «Локомотив».

Это не моя проблема. Просто обидно, что у «Локомотива» вот так получается», – сказал Мирзов.

Худший старт «Локо» с 2006-го: упали в зону стыков, делят 16-е место по пропущенным (антирекорд)