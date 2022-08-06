Мостовой о Ретро Кубке России: «Идея неплохая. Я лет 10 уже об этом говорю. В Испании раньше был такой турнир»

поддержал идею проведения Ретро Кубка России с игроками прошлого.

Сегодня стало известно о том, что может запустить такой турнир с участием 8 команд.

«Я об этой идее Ретро Кубка лет 10 уже говорю. В Испании раньше проводился подобный турнир, в которых участвовали многие ребята, против которых я играл и вместе выступал. Меня даже звали сыграть за «Сельту», но я тогда не мог доехать.

Провести Ретро Кубок в России – идея неплохая, но нужен определенный формат. 11 на 11 не подходит. Где-то шесть на шесть, семь на семь — больше подошел бы.

Но может быть стоит ввести еще возрастное какое-то ограничение, а то люди же в разных состояниях находятся и некоторые могут иметь весомое преимущество», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.