Агуэро отнес «Арсенал» к фаворитам АПЛ: «Он хорошо усилился, провел прекрасную предсезонку и даст повод говорить о себе»

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Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о фаворитах АПЛ.

«Я верю, что АПЛ в этом сезоне покажет, что становится соревнованием с одним из самых высоких уровней конкуренции в мире.

Мои кандидаты на победу – «Ман Сити», который, я думаю, способен защитить титул, «Ливерпуль» и «Челси». Также я добавлю «Арсенал»: он очень хорошо усилился и провел прекрасные матчи во время предсезонной подготовки.

Нужно внимательно следить за «Арсеналом», там с помощью Артеты создан отличный проект. В этом году они дадут людям повод о себе говорить», – отметил Агуэро в интервью Stake.com.

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