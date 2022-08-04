Агуэро отнес «Арсенал» к фаворитам АПЛ: «Он хорошо усилился, провел прекрасную предсезонку и даст повод говорить о себе»

Экс-форвард Серхио Агуэро высказался о фаворитах .

«Я верю, что АПЛ в этом сезоне покажет, что становится соревнованием с одним из самых высоких уровней конкуренции в мире.

Мои кандидаты на победу – «Ман Сити», который, я думаю, способен защитить титул, и . Также я добавлю : он очень хорошо усилился и провел прекрасные матчи во время предсезонной подготовки.

Нужно внимательно следить за «Арсеналом», там с помощью Артеты создан отличный проект. В этом году они дадут людям повод о себе говорить», – отметил Агуэро в интервью Stake.com.