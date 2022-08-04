«Барселона» боится сильнее давить на Брэйтуэйта из-за возможной жалобы. Мартин намерен остаться, и клуб не понимает его позицию

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«Барселона» продолжает убеждать форварда Мартина Брэйтуэйта покинуть команду.

Как пишет Marca, каталонцы пытаются сократить число атакующих футболистов и уже сообщили датчанину о нежелании продолжать сотрудничество. Нападающий не был включен в число игроков, отправившихся в турне по США, и клуб рассчитывал, что за это время Мартин подыщет себе новое место работы.

Однако форвард отказывается уходить, в том числе не соглашаясь на свободный трансфер, поскольку намерен получить зарплату за два оставшихся года в полном объеме.

«Барселона» раздумывает над оказанием дополнительного давления, но опасается, что Брэйтуэйт может подать жалобу. В то же время клуб не понимает позицию игрока, которого, кажется, вообще не волнует сложившаяся ситуация.

В прошлом сезоне нападающий забил 2 гола за 4 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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