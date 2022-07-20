Если «Барселона» расторгнет контракт с Брэйтуэйтом, форварда хочет подписать «Райо». Мартин никуда уходить не желает

Интерес к нападающему «Барселоны» Мартину Брэйтуэйту проявляет мадридский клуб.
По сведениям Diario Sport, форвард сборной Дании по-прежнему не хочет уходить из «блауграны», несмотря на стремление клуба его продать.
Каталонцы допускают вариант с расторжением контракта, и, если это произойдет, игрока хотел бы подписать «Райо Вальекано». Также за ситуацией следит «Хетафе», хотя у этого клуба другие приоритетные цели.
Утверждается, что в случае вынужденного ухода из «Барселоны» Брэйтуэйт предпочел бы перебраться в Мадрид.
В прошлом сезоне датчанин забил 2 гола за 4 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.