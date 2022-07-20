Если «Барселона» расторгнет контракт с Брэйтуэйтом, форварда хочет подписать «Райо». Мартин никуда уходить не желает

Интерес к нападающему «Барселоны» проявляет мадридский клуб.

По сведениям Diario Sport, форвард сборной Дании по-прежнему не хочет уходить из «блауграны», несмотря на стремление клуба его продать.

Каталонцы допускают вариант с расторжением контракта, и, если это произойдет, игрока хотел бы подписать . Также за ситуацией следит , хотя у этого клуба другие приоритетные цели.

Утверждается, что в случае вынужденного ухода из «Барселоны» Брэйтуэйт предпочел бы перебраться в Мадрид.

В прошлом сезоне датчанин забил 2 гола за 4 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.