Если «Барселона» расторгнет контракт с Брэйтуэйтом, форварда хочет подписать «Райо». Мартин никуда уходить не желает

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Интерес к нападающему «Барселоны» Мартину Брэйтуэйту проявляет мадридский клуб.

По сведениям Diario Sport, форвард сборной Дании по-прежнему не хочет уходить из «блауграны», несмотря на стремление клуба его продать.

Каталонцы допускают вариант с расторжением контракта, и, если это произойдет, игрока хотел бы подписать «Райо Вальекано». Также за ситуацией следит «Хетафе», хотя у этого клуба другие приоритетные цели.

Утверждается, что в случае вынужденного ухода из «Барселоны» Брэйтуэйт предпочел бы перебраться в Мадрид.

В прошлом сезоне датчанин забил 2 гола за 4 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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