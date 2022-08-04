Вест Хэм — Манчестер Сити прогноз на матч 7 августа АПЛ, прогноз на футбольный матч

«Молотобойцы» вместе с «горожанами» будут завершать программу первого тура английской Премьер-лиги. Первенство в этом году начинается необычно рано по причине осенне-зимнего Чемпионата мира по футболу в Катаре. Сложно сказать, как это скажется на готовности команд, но в любом случае матчей впереди предостаточно, и потери в первых турах можно впоследствии отыграть. Интересно, что в рамках Премьер-лиги соперники в последний раз встречались в Лондоне в мае в рамках 37-го тура. Тогда матч завершился боевой ничьей 2 : 2, и потеря очков не помешала «Сити» в итоге занять первое место. Как будет на этот раз, сказать сложно, но обе команды будут чрезвычайно мотивированными. «Вест Хэм» в последние годы приучил, что команда регулярно борется за зону еврокубков, а про «Манчестер Сити» и говорить не надо, этот клуб всегда нацелен на трофеи. Внимание болельщиков на Олимпийский стадион в Лондоне, матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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«Вест Хэм» (Лондон)

«Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса уже который год стремится создать конкуренцию большой шестерке английских команд. В прошлом сезоне у команды был реальный шанс даже на четвертое место, но выяснилось, что игра на два фронта отнимает большое количество сил. «Молотобойцы» впервые за долгие годы смогли дойти до полуфинала еврокубков, где в Лиге Европы уступили в полуфинале будущему победителю франкфуртскому «Айнтрахту». Кроме того, сказались травмы ведущих игроков по ходу сезона.

Теперь надежды болельщиков на предстоящий чемпионат, и они не лишены оснований. Команде удалось сохранить лидеров. Да, завершил карьеру капитан клуба Марк Нобл, но его место занял полузащитник Деклан Райс, которого хотели видеть у себя многие ведущие клубы. Остался в команде Томаш Соучек. Удалось подписать сразу несколько важных игроков: в частности, полузащитника из «Суонси» Флинна Доунса, игрока сборной Марокко защитника Наифа Агера из «Ренна». Состав уже выглядит весьма конкурентоспособным, но это не все.

Мойес хочет видеть в своих рядах нападающего Джанлуку Скамакку из «Сассуоло» и полузащитника Филипа Костича из того же «Айнтрахта». Оборонительные ряды команды может укрепить игрок «Эвертона» Мейсон Холгейт. «Вест Хэм» может превратиться в грозную силу. Правда, в контрольных матчах «молотобойцы» пока не впечатлили, но тому есть объяснение, ни на одну игру не была выставлена основа. В пяти июльских встречах обилие ничьих: с «Редингом» и «Лутон Тауном» по 1 : 1, с французским «Лансом» 0 : 0, и поражение от «Глазго Рейнджерс» 1 : 3. В матче открытия чемпионата с «Манчестер Сити» мотивация команды будет совсем другой.

«Манчестер Сити» (Манчестер)

Хосеп Гвардиола сотоварищи тоже не почивали на чемпионских лаврах в межсезонье и проводили активную трансферную политику. Не всех футболистов удалось сохранить, но уж слишком велика была конкуренция у «горожан» в каждой линии. Команду покинули Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус и Александр Зинченко. Все они были игроками ротации, и все хотели получать больше игрового времени. Зато сделаны очень качественные приобретения. Прежде всего речь о нападающем Эрлинге Холанде, который феерил в дортмундской «Боруссии», и уже забивает за «горожан» в контрольных матчах. Еще один форвард Хулиан Альварес перешел из «Ривер Плейт».

На этом клуб останавливаться не собирается и в планах приобретение опорного полузащитника Калвина Филлипса из «Лидса», который придаст команде мощи, и молодого испанского защитника из «Брайтона» Марка Кукурельи. Гвардиола не скрывает, что для него приоритетной является победа в Лиге Чемпионов, хотя это нисколько не говорит, что команда готова жертвовать внутренними трофеями.

Один из них «Манчестер Сити» уже упустил. В матче открытия сезона за Суперкубок Англии команда проиграла в Лестере своему главному сопернику «Ливерпулю». Далекоидущих выводов из этого поражения делать не стоит, но зная амбиции главного тренера «горожан», он сделает все возможное, чтобы дать бой «мерсисайдцам» на других направлениях. Тем более что в актив можно занести две июльские победы над «Америкой Мехико» 2 : 1 и мюнхенской «Баварией» 1 : 0. «Вест Хэм» далеко не самый удобный соперник, тем более на своем поле, но очки «Сити» нужны уже, начиная с первых туров.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

История встреч команд насчитывает 98 лет и играли они между собой даже в Чемпионшипе. На счету «Манчестер Сити» 61 победа, «Вест Хэм» брал верх в 37 случаях, и двадцать раз команды расходились миром. Молотобойцы не выигрывали у своего предстоящего соперника с 2015 года, если не брать во внимание победу в Кубке Англии по пенальти в прошлом году. Может быть, настало время победить и в чемпионате. Результаты последних матчей перед вами.

24.10.2020, «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1 : 1;

27.02.2021, «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2 : 1;

27.10.2021, «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0 : 0 (пен. — 5 : 3);

28.11.2021, «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2 : 1;

15.05.2022, «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 2 : 2.

Первый тур, команды начинают сезон, и прогноз дать в такой ситуации очень сложно. «Лига Ставок» предполагает, что у чемпиона шансов выиграть матч гораздо больше, коэффициент на победу «горожан» — 1,37, выигрыш хозяев оценивается коэффициентом 8,20, на ничью коэффициент 5,40. На стороне «Сити» чемпионский титул, у «молотобойцев» амбиции и фактор своего поля. Стоит ждать такого же результативного матча как в мае, и результат вполне может оказаться таким же, тем более что коэффициент на мирный исход очень привлекателен. Делаем ставку на ничью.

«Вест Хэм» (Лондон)

«Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса уже который год стремится создать конкуренцию большой шестерке английских команд. В прошлом сезоне у команды был реальный шанс даже на четвертое место, но выяснилось, что игра на два фронта отнимает большое количество сил. «Молотобойцы» впервые за долгие годы смогли дойти до полуфинала еврокубков, где в Лиге Европы уступили в полуфинале будущему победителю франкфуртскому «Айнтрахту». Кроме того, сказались травмы ведущих игроков по ходу сезона.

Теперь надежды болельщиков на предстоящий чемпионат, и они не лишены оснований. Команде удалось сохранить лидеров. Да, завершил карьеру капитан клуба Марк Нобл, но его место занял полузащитник Деклан Райс, которого хотели видеть у себя многие ведущие клубы. Остался в команде Томаш Соучек. Удалось подписать сразу несколько важных игроков: в частности, полузащитника из «Суонси» Флинна Доунса, игрока сборной Марокко защитника Наифа Агера из «Ренна». Состав уже выглядит весьма конкурентоспособным, но это не все.

Мойес хочет видеть в своих рядах нападающего Джанлуку Скамакку из «Сассуоло» и полузащитника Филипа Костича из того же «Айнтрахта». Оборонительные ряды команды может укрепить игрок «Эвертона» Мейсон Холгейт. «Вест Хэм» может превратиться в грозную силу. Правда, в контрольных матчах «молотобойцы» пока не впечатлили, но тому есть объяснение, ни на одну игру не была выставлена основа. В пяти июльских встречах обилие ничьих: с «Редингом» и «Лутон Тауном» по 1 : 1, с французским «Лансом» 0 : 0, и поражение от «Глазго Рейнджерс» 1 : 3. В матче открытия чемпионата с «Манчестер Сити» мотивация команды будет совсем другой.

«Манчестер Сити» (Манчестер)

Хосеп Гвардиола сотоварищи тоже не почивали на чемпионских лаврах в межсезонье и проводили активную трансферную политику. Не всех футболистов удалось сохранить, но уж слишком велика была конкуренция у «горожан» в каждой линии. Команду покинули Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус и Александр Зинченко. Все они были игроками ротации, и все хотели получать больше игрового времени. Зато сделаны очень качественные приобретения. Прежде всего речь о нападающем Эрлинге Холанде, который феерил в дортмундской «Боруссии», и уже забивает за «горожан» в контрольных матчах. Еще один форвард Хулиан Альварес перешел из «Ривер Плейт».

На этом клуб останавливаться не собирается и в планах приобретение опорного полузащитника Калвина Филлипса из «Лидса», который придаст команде мощи, и молодого испанского защитника из «Брайтона» Марка Кукурельи. Гвардиола не скрывает, что для него приоритетной является победа в Лиге Чемпионов, хотя это нисколько не говорит, что команда готова жертвовать внутренними трофеями.

Один из них «Манчестер Сити» уже упустил. В матче открытия сезона за Суперкубок Англии команда проиграла в Лестере своему главному сопернику «Ливерпулю». Далекоидущих выводов из этого поражения делать не стоит, но зная амбиции главного тренера «горожан», он сделает все возможное, чтобы дать бой «мерсисайдцам» на других направлениях. Тем более что в актив можно занести две июльские победы над «Америкой Мехико» 2 : 1 и мюнхенской «Баварией» 1 : 0. «Вест Хэм» далеко не самый удобный соперник, тем более на своем поле, но очки «Сити» нужны уже, начиная с первых туров.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

История встреч команд насчитывает 98 лет и играли они между собой даже в Чемпионшипе. На счету «Манчестер Сити» 61 победа, «Вест Хэм» брал верх в 37 случаях, и двадцать раз команды расходились миром. Молотобойцы не выигрывали у своего предстоящего соперника с 2015 года, если не брать во внимание победу в Кубке Англии по пенальти в прошлом году. Может быть, настало время победить и в чемпионате. Результаты последних матчей перед вами.

24.10.2020, «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1 : 1;

27.02.2021, «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2 : 1;

27.10.2021, «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0 : 0 (пен. — 5 : 3);

28.11.2021, «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2 : 1;

15.05.2022, «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 2 : 2.

Первый тур, команды начинают сезон, и прогноз дать в такой ситуации очень сложно. «Винлайн» предполагает, что у чемпиона шансов выиграть матч гораздо больше, коэффициент на победу «горожан» — 1,37, выигрыш хозяев оценивается коэффициентом 8,20, на ничью коэффициент 5,40. На стороне «Сити» чемпионский титул, у «молотобойцев» амбиции и фактор своего поля. Стоит ждать такого же результативного матча как в мае, и результат вполне может оказаться таким же, тем более что коэффициент на мирный исход очень привлекателен. Делаем ставку на ничью.

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Где смотреть Вест Хэм – Манчестер Сити