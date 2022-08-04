Торпедо – Химки 07.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 7 августа, в Москве, на стадионе «Арена Химки» встретятся «Торпедо» и «Химки» в рамках 4-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 15:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Торпедо»

Московская команда в прошлом сезоне принимала участие в лиге рангом ниже (ФНЛ) и спустя 7 лет вернулась в элитную лигу российского чемпионата. В прошлом сезоне ФНЛ, «Торпедо» в плотной борьбе с «Факелом» и «Оренбургом», смог занять первую строчку в таблице и напрямую вышел в РПЛ. Москвичи набрали тогда в 38 матчах турнира 75 баллов и на 1 очко опередили своих ближайших преследователей.

«Торпедо» в преддверии нового сезона Чемпионата России провел 5 контрольных поединков, в которых смог трижды победить. Сначала они обыграли «Енисей» (2:1), после чего с тем же счетом и «Нефтехимик». Следом разошлись миром (1:1) с «Волгарем» и обыграли «СКА-Хабаровск» (3:1). А в последней товарищеской встрече уступили «Факелу» (1:2), где в концовке не смогли удержать победный счет.

«Черно-белые» после 3-х сыгранных туров в РПЛ занимают предпоследнюю 15-ую строчку и набрали всего 1 балл. Но при этом не так далеко и до 7-ой позиции – всего 4 балла, а чтобы выбраться из зоны вылета нужно набрать 2 очка.

В первом туре РПЛ текущего сезона «Торпедо» уступил «Сочи» (1:3), где показал в целом неплохую игру, но в защите сыграл неудачно и этим воспользовался соперник. Во втором же туре «Торпедо» уступили с разгромным счетом «Торпедо» (0:4), в этой встрече они по созданию голевых моментов ничем не уступали оппоненту, а вот по реализации и ошибкам обороне выглядели плохо.

И первое очко они набрали в 3-м туре, где сыграли вничью в гостях с «Крылья Советов» (1:1), при этом вели в счете до 68-ой минуты матча.

Футбольный клуб «Химки»

Подмосковная команда по исходу 30 туров РПЛ заняла 13-ую строчку, где оказалась в зоне стыков. Тогда они набрали 32 балла и всего на 1 очко отстали от «Урала» и «Пари НН», которые обезопасили себя от вылета. А в стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Химки» одолел «СКА-Хабаровск» по сумме двух встреч (3:1).

«Химки» до начала нового сезона РПЛ сыграл 3 товарищеских матча. Сначала он разошелся миром с ФК «Велес» (0:0), после его с тем же счетом сыграл с «Сочи». И в последней контрольной встрече удалось обыграть «Енисей» (4:2).

«Химчане» в новом сезоне РПЛ на данный момент идут на 7-ой строчке и набрали в 3-х турах 4 балла. Всего на 3 очка они отстают от первого «Зенита».

В стартовом туре первенства России они могли набрать 1 очко в битве с прошлогодним чемпионом «Зенитом», сыграв с ними (1:1), где 84 минуте матча они сравняли счет, а в самой концовке встречи они были и вовсе близки к победе, но сумасшедший момент не удалось реализовать.

Во втором туре подмосковный клуб уверенно обыграл ФК «Пари НН» (3:0), где прекрасно провел второй тайм в которым и забил все свои голы.

А вот в последнем сыгранном туре «Химки» проиграли в гостях «Ростову» (0:1), но показали неплохую игру и были моменты чтобы сравнять счет.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Химки»

«Торпедо» и «Химки» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

05.03.20 «Химки» – «Торпедо» 5:1;

08.09.19 «Торпедо» – «Химки» 1:0;

02.07.19 «Химки» – «Торпедо» 0:0;

22.06.18 «Химки» – «Торпедо» 1:2

05.07.16 «Химки» – «Торпедо» 2:3.

«Химки» в последней сыгранной очной встрече с «Торпедо» добился уверенной победы в рамках Кубка России (5:1), но в 4-х матчах до этого не мог их обыграть, плюс к этому в 3-х из них они проиграли.

«Торпедо» неудачно стартовал в нынешнем сезоне РПЛ, но уже начал находить свою игру, о чем показала их последняя ничейная игра с «Крылья Советов» и сейчас они всеми силами будут стараться цепляться за очки со своими конкурентами в нижней части таблицы. Да «Химки» стартовали неплохо, но все же в этом матче не жду от них какой-то прыти, все же на выезде им будет сложно забрать 3 балла.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Торпедо» – 3.80;

Победа «Химки» 2.00;

Ничья – 3.45;

1X – 1.81;

Ф1 (1,5) – 1.26;

ИТБ1 (0,5) –1.45.

Вероятный исход: 1X, Ф1 (1,5), ИТБ1 (0,5).

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Где смотреть Торпедо – Химки